La polizia di Stato indaga su una rapina messa a segno nell’agenzia di viaggio Baykam, in corso Calatafimi, a Palermo. Due giovani armati e con il volto coperto con cappucci e mascherine sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno portato via 1.500 euro. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e del negozio per cercare di risalire agli autori.

© Riproduzione riservata