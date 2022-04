Piscina Olimpica chiusa alla vigilia del Trofeo Città di Palermo, guasto alla pompa dell'autoclave

Piscina Olimpica di Palermo chiusa stamattina a causa di un guasto alla pompa dell'autoclave. Ancora un ennesimo stop per gli atleti e questo inconveniente arriva alla vigila di un importante evento, il Trofeo Città di Palermo, che negli ultimi due anni non si è potuto svolgere a causa del Coronavirus.

Sono circa 650 i nuotatori attesi in piscina tra sabato e domenica con 4 categorie di atleti: Assoluti, Juniores, Ragazzi ed Esordienti. L'evento, giunto alla sua terza edizione, è organizzato dalla Nadir.

Un problema di non poco conto e che sta tenendo in allarme tecnici e nuotatori. Per oggi la piscina rimarrà chiusa in attesa di un intervento da parte dei tecnici per ripristinare quanto prima la situazione.

"Impossibile in questa città programmare qualsiasi cosa, senza una dose di adrenalina (e incoscienza) soverchia. Impossibile - dichiara Giulia Noera, atleta dell'Olympia Palermo Nuoto che un mese fa ha conquistato il record italiano nei 200 metri stile libero nella categoria M55 -. Mi si dice (probabilmente a ragione) che le mie lamentele siano rivolte sempre all'amministrazione comunale. Ma lo faccio con consapevolezza. Quella consapevolezza data, ad esempio, dalla visione quotidiana della gestione di questo 'meraviglioso' impianto, che se fosse per l'amministrazione comunale sarebbe già morto e sepolto come tanti altri in questa città".

“È inconcepibile che in una città come Palermo l’impianto comunale spesso debba rimanere chiuso per problemi legati a guasti alle pompe dell’autoclave, al malfunzionamento delle caldaie e ad altri improvvisi imprevisti - dichiara Giuseppe Giordano, responsabile regionale allo Sport della DC Nuova. "Speriamo si riesca a risolvere il problema prima dell'evento in programma nel week end. Occorre invertire la rotta - prosegue -, investire sugli impianti e ‘salvare’ con lavori di manutenzione programmata quelli già esistenti che sono le uniche risorse che migliaia di bambini e atleti giovani e meno hanno in questa città”.

© Riproduzione riservata