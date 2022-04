Incidente in via Messina Marine, 57enne di Villabate in gravi condizioni

Grave incidente in via Messina Marine, a Palermo, in direzione Villabate. Un’auto, una Suzuki Splash, intorno alle 21 di ieri sera si è scontrata con una moto, un Sh 350, per cause ancora da accertare. Il conducente del mezzo a due ruote, in seguito al terribile urto, è finito sull'asfalto.

L'uomo, V.G. un 57enne di Villabate, è stato condotto d’urgenza al vicino ospedale Buccheri La Ferla dove è arrivato in codice rosso.

In mattinata, sempre ieri, lo scontro tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca fra un’ambulanza del 118 e un’auto quattro feriti, per fortuna nessuno in maniera grave. Secondo quanto ricostruito dal personale dell'infortunistica della polizia municipale, l’auto, una Kia, percorreva via Duca della Verdura in direzione mare, l’ambulanza proveniva da via Generale dalla Chiesa a sirene spiegate con un ferito a bordo.

