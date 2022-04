Palermo, scontro tra auto e ambulanza: 4 feriti, traffico in tilt - Video

Ancora un incidente a Palermo, con quattro feriti, per fortuna nessuno in maniera grave. Un’ambulanza del 118 e un’auto si sono scontrati stamattina, intorno alle 9 del mattino, a Palermo all’incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca.

Secondo quanto ricostruito dal personale dell'infortunistica della polizia municipale, l’auto, una Kia, percorreva via Duca della Verdura in direzione mare, l’ambulanza proveniva da via Generale dalla Chiesa a sirene spiegate con un ferito a bordo.

L'uomo è stato poi trasferito dall’ambulanza incidentata ad un altro mezzo del 118 e portato all’ospedale Villa Sofia. Anche i

sanitari, quattro in tutto, coinvolti nell’incidente sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sono intervenuti agenti di polizia e vigili urbani.

© Riproduzione riservata