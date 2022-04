Palermo, nuovi disagi sul Ponte Corleone: carreggiate ristrette per alcuni lavori

Nuovi disagi sul ponte Corleone: oggi (13 aprile) e domani (14 aprile), infatti, ci saranno restrizioni sulle carreggiate a causa di alcuni lavori. L’azienda incaricata di occuparsi dai carotaggi per verificare le condizioni del ponte deve completare la sua missione ed effettuare gli ultimi prelevamenti di campioni di roccia.

«Oggi disagi in direzione Catania e domani in direzione Trapani dice Igor Gelarda, consigliere comunale della Lega-Prima l’Italia - La via Crucis del ponte Corleone sembra non finire mai. Altri due giorni di disagi per i palermitani, che si aggiungono a quelli patiti nei mesi scorsi e, negli ultimi giorni, a quelli dei cartelli scorretti posti in prossimità dell’autovelox di fronte al carcere di Pagliarelli, che ho chiesto di rimuovere».

«E come se non bastasse - aggiunge Gelarda - mentre rimbalza la notizia che non ci sono più i soldi per il raddoppio del ponte, ieri è arrivata una nota da parte dell’assessorato regionale territorio e ambiente relativa alla indizione di una conferenza di servizi proprio per il progetto del raddoppio. L’assessorato regionale chiede una serie di documenti al comune e al commissario per il ponte Corleone per la prosecuzione dell’iter del progetto di cui non ci sono però i soldi. Una telenovela infinita».

