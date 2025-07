Un nuovo modello di supermercato urbano

Il Famila di Piazza Marina rappresenta oggi un esempio concreto del nuovo corso del Gruppo Romano: un supermercato urbano, moderno e funzionale, profondamente radicato nel territorio. Il progetto architettonico, firmato da Paolo Lucchetta in collaborazione con HMY, ha saputo coniugare estetica, funzionalità e identità storica, restituendo alla città uno spazio commerciale pensato per le persone e per la comunità.

Il Gruppo Romano desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo ambizioso intervento. In particolare: gli Ingegneri e gli Architetti:

Blu hour (Arch. Paolo Lucchetta); A.L. Engineering; Ing. Angelo La Manna; Studio Saladino.

Le maestranze:

Seici Energia; Matraxia Impianti; Mairf; Warm impianti; Laurentini; Siguria; Lodetti; Russotto; Riggi Arredamenti; Mosca Refrigerazione; EdilService2018; Emoter; Ciulla Decori; Leocata; Ciulla Service; G&G elettromeccanica; Galeone; Montalto trasporti; Cadi; Gitto Garden; Cts style; M.P.R.; Prizzi; Artiva; Visiva; Kenzor; Eticam; Mulè; Display Italia; Pasolini; Priolo; Falegnameria Viviano; Vitamia srl; Omega bilance; Posdata srl.

I professionisti e consulenti

HMY; Konvergence; Toshiba; IMMEDIA.

Ringraziamo inoltre tutti i collaboratori del Gruppo Romano: dai reparti tecnici agli uffici amministrativi, dalla logistica al marketing. Questo risultato è il frutto di un vero lavoro di squadra, guidato da un’identità aziendale che mette al centro le persone e il territorio.

All’interno del nuovo Famila di Piazza Marina, ogni reparto racconta un modo diverso di vivere la spesa, tra innovazione, servizio e gusto. Si viene accolti da un angolo dedicato a piante e fiori, pensato per un benvenuto che unisce estetica e semplicità, per poi entrare nell’Orteria, dove frutta e verdura fresche sono già pronte e tagliate per piatti su misura.

La Macelleria, sia servita che in take away, è arricchita da un banco frollatura che valorizza le migliori carni, mentre la Gastronomia propone piatti pronti ispirati ai sapori autentici della cucina di casa. La Salumeria offre un’ampia selezione di salumi e formaggi. La Pescheria, propone ogni giorno pesce fresco in un ambiente curato e accogliente.

Il profumo del pane guida alla Panetteria, con una varietà di prodotti da forno sfornati quotidianamente, e l’Enoteca completa l’esperienza con una selezione curata di etichette per ogni occasione.

Nel cuore del punto vendita, il Mizzica Bistrot – primo bar Famila in Sicilia – accoglie i clienti per colazioni, pause pranzo e momenti di convivialità, offrendo un servizio nuovo e distintivo.

Famila Piazza Marina oggi è molto più di un supermercato: è un luogo pensato per la città, costruito attorno alle persone, dove fare la spesa diventa un gesto quotidiano di qualità, relazione e appartenenza.