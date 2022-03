I 9 arresti per droga fra Palermo e Trapani: l'incendio al lido Le Vele di Balestrate all'origine dell'inchiesta

C’è un incendio doloso avvenuto al lido Le Vele di Balestrate nel 2016 all’origine dell’inchiesta che ieri ha portato a nove arresti fra la provincia di Palermo e quella di Trapani. Nove persone sono finite in carcere per spaccio di droga, ma viene contestata anche un’estorsione a una persona per ottenere il pagamento di un quantitativo di stupefacenti.

L’incendio allo stabilimento balneare aveva scatenato un conflitto, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Partinico, che hanno condotto le indagini, coordinate dalla Procura di Palermo, Direzione distrettuale antimafia.

I titolari del lido si erano rivolti ad un personaggio ritenuto di spicco in paese, uno di quelli che hanno un certo peso, Pietro Orlando, 65 anni, balestratese che da qualche tempo era emigrato in provincia di Torino ma che pare avesse ancora un forte ascendente sul territorio e su certi ambienti. Orlando è fra i nove arrestati di ieri.

La ricostruzione della vicenda negli articoli di Virgilio Fagone e Michele Giuliano sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

