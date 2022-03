Balestrate, smontato dal Comune il lido Le Vele: fu dato alle fiamme nel 2016

Iniziato questa mattina - 29 marzo - lo sgombero del lido «Le Vele», lungo il litorale di Balestrate.

La ditta incaricata dal Comune ha avviato le operazioni che potrebbero concludersi già domani. Si tratta di una struttura che oramai da due anni non era più attiva ma che non è stata mai smontata dai gestori, nonostante le sollecitazioni. In via sostitutiva ha dovuto farlo il Comune.

Questo lido era in gestione ai fratelli Giuseppe e Michele Nangano, i quali furono raggiunti da un’interdittiva antimafia nel 2019. Il lido, una notte di maggio del 2016, fu anche dato alle fiamme e i danni furono quantificati in circa 50 mila euro, coperti da assicurazione, come accertarono i carabinieri. Di recente quel rogo è finito nelle carte dell’inchiesta che ha portato nove persone in carcere per droga.

