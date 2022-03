Tentano un furto in una scuola di Partinico, inseguiti e bloccati 4 ragazzi

I carabinieri sono riusciti a identificare i ladri dell’istituto superiore «Danilo Dolci» di Partinico. I militari si erano appostati sicuri che sarebbero entrati a breve nuovamente in azione dopo vari colpi messi a segno. Hanno atteso che forzassero la porta sul retro dell’edificio della sede centrale di via Mameli e a quel punto li hanno bloccati. Dopo un breve inseguimento sono stati fermati. L’accusa per tutti è furto aggravato in concorso.

I carabinieri stanno cercando di capire se possano essere stati loro gli autori dei precedenti furti in serie ai danni della scuola. «Ringrazio la compagnia dei carabinieri di Partinico - afferma il dirigente scolastico Gioacchino Chimenti - che, dopo esserci stata vicina in questi ultimi mesi ogni volta che ci sono stati tentativi di furto, è riuscita a dare un nome a chi ha tentato di entrare nel nostro istituto. Sperando che questa azione speciale induca i malintenzionati a desistere da questi atti, ringrazio tutti coloro che in questi mesi ci hanno mostrato solidarietà».

