Polizzi contro il caro bollette, ridotta di 40 minuti l’accensione della pubblica illuminazione

Con i costi dell’energia elettrica e del gas naturale in costante crescita, diventa necessario valutare tutte le opzioni a disposizione per alleggerire le bollette evitando gli sprechi e ottimizzando l’uso dell’energia. Polizzi Generosa, comune in provincia di Palermo, ha ideato una iniziativa per far fronte alla situazione attuale fra crisi energetica e caro bollette. "Ridotta di 40 minuti giornalieri l’accensione della Pubblica illuminazione di Polizzi Generosa - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del comune guidato dal sindaco Gandolfo Librizzi- , posticipando l’accensione serale di 20 minuti e anticipando lo spegnimento di altri 20 minuti, con una riduzione complessiva di 40 minuti giornalieri. Poca cosa, ma indispensabile. Si continuerà ancora su questa scia e, occorrendo, in maniera più drastica in attesa di provvedimenti del Governo più risolutivi e specifici".

"L’incipiente crisi energetica - si legge ancora - con il conseguente caro bollette ha già notevoli ripercussioni non solo sui consumi energetici delle persone e delle famiglie, ma anche sui costi dei consumi comunali per le molteplici fonti di illuminazione e di riscaldamento connessi al patrimonio pubblico (basti pensare alla pubblica illuminazione, agli impianti di depurazione o del servizio idrico con le pompe in funzione h24, per non parlare di scuole ed uffici)".

"È inevitabile quindi che tale caro bollette avrà un notevole impatto sui bilanci dei Comuni che difficilmente potranno essere chiusi in equilibrio senza ulteriori risorse per far fronte all’esborso energetico. Le poche risorse - prosegue la nota - dovranno essere destinate a pagare le bollette e a ridurre servizi e investimenti. Nell’attesa di piani straordinari, non certo di breve applicazione, l’unica strada percorribile rimane quella ‘del buon padre di famiglia’: tramite esercizi funamboleschi provare a ridurre i consumi, a contenerli un pò per attenuarne l’impatto economico".

