Covid, focolaio alla scuola materna: impennata di contagi a Polizzi Generosa

Impennata di contagi Covid a Polizzi Generosa sulle Madonie. La causa dell'improvviso aumento sarebbe il focolaio che è scoppiato alla scuola materna.

A darne notizie sulla pagina Facebook del Comune è il sindaco Gandolfo Librizzi. Dal confronto con domenica, emerge nettamente l'incremento dei nuovi casi di Coronavirus in due giorni, passati da 9 ai 48 registrati ieri.

"Ad oggi - commenta il sindaco -, la situazione è del tutto cambiata per via di un’impennata del focolaio nella popolazione dei bambini di scuola materna".

Sulle Madonie intanto si lavora sulle vaccinazioni. L’attività domiciliare, portata avanti dall'Asp di Palermo a Castelbuono in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha consentito di vaccinare a casa nell’ultima settimana 96 persone che non potevano spostarsi, mentre altre 119 hanno ricevuto la somministrazione nei locali del Museo Naturalistico “Minà Palumbo”, sede per un giorno dell’Open Day. Anche un'anziana di 96 anni ha approfittato dell’iniziativa per ricevere la prima somministrazione direttamente nella propria abitazione dove è stata raggiunta da un’equipe dell’azienda sanitaria.

