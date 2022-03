Marianna Musotto, chi è la musicista accusata di avere chiesto una tangente alla Regione Siciliana

Marianna Musotto, che oggi è finita agli arresti domiciliari per istigazione alla corruzione, è una musicista 36enne palermitana che vanta master con i Berliner Philarmoniker e una laurea con la prima tromba dell'Orchestra del Maggio fiorentino, diretta da Zubin Mehta.

Fin da bambina si avvicina alla musica studiando pianoforte ma nell’adolescenza decide di studiare la tromba, sotto la guida di Pasquale Cecere, allora prima tromba del Teatro Massimo di Palermo. Marianna Musotto entra poi a far parte della classe di tromba del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e si diploma sotto la guida di Salvatore Magazzù, prima tromba dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Studia poi per due anni sotto la guida di Andrea Lucchi, prima tromba dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, ed entra a far parte della classe di biennio di perfezionamento di Andrea Dell’Ira, laureandosi nel 2014 con una tesi sulla musica per cinema ed eseguendo le colonne sonore di Riz Ortolani. Come sta scritto in sua recente locandina, nella quale pubblicizza un corso di tromba e musica da camera, partecipa a due seminari di Andrea Lucchi, a Rocca di Caprileone (Messina). Partecipa alla masterclass di Raoul Junquera, prima tromba dell’orchestra di Bilbao, e anche a due masterclass dei Berliner Philharmoniker, una in Italia (Lucca) e una in Austria. Studia solismo con Mauro Maur.

Partecipa, in qualità di seconda tromba, alle stagioni 2014, 2015, 2016 del Luglio Trapanese, eseguendo le seguenti opere: Carmen, Trovatore, Rigoletto (2014). Turandot (2015), Madama Butterfly (2016). Ricopre per un breve periodo il ruolo di prima tromba presso l’Orchestra Verdi di Milano.

Marianna Musotto partecipa poi, in qualità di aggiunta, al Teatro Comunale di Bologna all’opera Elektra di Strauss. Prende parte, poi, a due tournée interazionali, in Cina (2015 e 2017), rispettivamente da seconda e prima tromba. Registra due album con Franco Mezzena, violinista di fama internazionale, e arriva in finale al Concorso per seconda tromba, all’orchestra di Radio France.

Infine, firma un contratto in esclusiva con il management americano Price Rubin and Partners America, entrando a far parte del team. Si occupa, insieme a Franco Mezzena (direttore artistico), dell’etichetta discografica Lunarossa Classic e vince l’audizione per prima e seconda tromba alla Cairo Opera House nel 2017, ricoprendo il ruolo di prima tromba per l’anno 2018.

