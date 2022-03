Due incidenti in poche ore a Palermo, un motociclista operato nella notte

Due feriti, uno dei quali ricoverato in prognosi riservata ed in condizione gravi. È questo il bilancio di due incidenti avvenuti, la notte scorsa, a Palermo, in via Malaspina e Palmerino. Il più grave, in via Palmerino, ha visto coinvolto un motociclista di 31 anni in sella ad una Honda Transalp. Soccorso dal personale del 118 è stato portato all’ospedale Ingrassia, dove medici e rianimatori hanno prestato le prime cure. Il ferito, oltre a una lesione facciale, ha riportato alcune fratture vertebrali e costali. Dopo un breve intervento chirurgico per chiudere la ferita al volto, l’uomo è stato intubato e sedato per essere trasferito a Villa Sofia dov'è stata eseguita una seconda Tac per valutare le conseguenze neurologiche del violento impatto. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, fornita dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza di via Paruta schiantandosi contro un muro. Dai rilievi eseguiti sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti. Inoltre, indossava il casco.

L'altro incidente è avvenuto all’incrocio tra via Malaspina e via Zandonai. Coinvolti uno scooter, un Piaggio Beverly guidato da un rider di 24 anni, ed una Mercedes guidata da una donna di 42 anni. Anche in questo caso, per cause da accertare, i due mezzi sono entrati in contatto proprio all’incrocio, che risulta regolato da semaforo. Gli agenti dell’infortunistica hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini di alcune telecamere che potrebbero chiarire la dinamica e le responsabilità delle due parti. Il rider è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia con una sospetta frattura scomposta a una gamba.

