Raffica di incidenti a Palermo: ragazzo si schianta con lo scooter, è grave

Due incidenti in poche ore a Palermo. Il più grave è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Uditore. Un 16enne palermitano ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato tra un muro e un albero. I passanti hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli uomini dell’Infortunistica stradale.

Il 16enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito, in codice rosso, all’ospedale Ingrassia. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli operai della ditta Interventa per rimettere in sicurezza l’asfalto. Spetterà agli agenti dell'Infortunistica stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, stabilire le cause dell'incidente.

Poco prima, intorno all'ora di pranzo, un altro incidente si era verificato in viale Regione Siciliana, nella corsia laterale direzione Catania, all’altezza del punto vendita Mediaworld. Una vettura, una Mercedes classe A, è finita contro un veicolo parcheggiato, ribaltandosi su un fianco. Il conducente dell'auto, rimasto lievemente ferito, è stato trasportato per accertamenti in ospedale con l'ambulanza arrivata sul luogo dell'incidente. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica stradale.

