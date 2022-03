Palermo, spiragli sul ponte Corleone: ultimi giorni con i blocchi

Questione di giorni, forse già dalla settimana prossima, e dovrebbero sparire i blocchi che costringono a passare uno ad uno sul ponte Corleone, almeno per quanto riguarda le auto. Oggi dovrebbe esserci una riunione in prefettura dove si parlerà dei controlli da attuare da parte della forze dell’ordine per far rispettare quelle che saranno le direttive. Insomma, sembra davvero che ci siamo e che le notizie siano finalmente positive. Già la settimana scorsa la relazione presentata da Icaro, l’azienda che si sta occupando dei controlli della struttura, aveva lasciato intravedere qualche segnale positivo. Intanto ieri il deputato nazionale Adriano Varrica ha annunciato il reperimento di 7 milioni di euro per la messa in sicurezza del ponte. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Luigi Ansaloni

