Palermo, nuovo varco al Ponte Corleone e dal primo marzo cambiano i sensi di marcia in via Oreto

Apre il nuovo varco in viale Regione Siciliana che alleggerirà il traffico nelle vie Oreto, Villagrazia, Orsa Maggiore, Ora Minore. Una ordinanza del Comune di Palermo ha autorizzato l'intervento per limitare i disagi del divieto di accesso dalla strada laterale al ponte Corleone scattato 10 giorni fa.

La novità è un varco all’altezza di via Villagrazia che consente di immettersi direttamente nella corsia centrale di viale Regione Siciliana. Nel frattempo un ulteriore intervento per snellire il traffico in zona Oreto arriverà con i nuovi sensi di marcia che entreranno in vigore dall'1 marzo.

«È un importante risultato che otteniamo nell’esclusivo interesse della città e degli automobilisti per snellire il traffico caotico che in questi giorni si è andato a riversare sulla zona Oreto», ha detto il capogruppo della Lega in consiglio comunale Igor Gelarda.

«Nei giorni scorsi abbiamo visto scene da panico - ha aggiunto -, col ponte Oreto non in perfette condizioni, ma stracarico. Adesso speriamo di avere presto notizie sulla data di avvio e di fine dei lavori sul ponte Corleone».

Alle parole di Gelarda, secondo il quale il Comune ha accolto le sue richieste, ha risposto l'assessore alla Mobilità Giusto Catania: «Il consigliere Gelarda assomiglia alla mosca cocchiera: si auto-attribuisce meriti perfino sulle ordinanze che, come è noto, vengono predisposte dagli uffici esclusivamente sulla base di valutazioni tecniche. Avevamo già noi individuato a giugno questa come soluzione, ora sono maturate nuove condizioni».

Secca la controreplica di Gelarda: «È brutto constatare che Catania non riesca neanche a prendersi le proprie responsabilità. Pensi piuttosto a sospendere la Ztl per alleggerire il traffico in centro città. A meno che non ci sia qualche altra entità aliena da lui che, anche in questo caso, lo costringa a non sospenderla. Salvo poi scoprire che non è vero».

