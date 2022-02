Palermo, aperto un varco in via Villagrazia per accedere al ponte Corleone

A distanza di dieci giorni dalla chiusura dello svincolo per lavori di manutenzione, direzione Trapani, che dalla bretella laterale immetteva sul ponte Corleone, cn una nuova ordinanza il comune di Palermo ha disposto l’apertura di un varco di immissione dalla carreggiata laterale a quella centrale, all’altezza di via Villagrazia, di fronte al distributore di benzina. «Il comune finalmente ha deciso di accogliere una mia precisa richiesta - dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale - E’ un importante risultato che otteniamo nell’esclusivo interesse della città e degli automobilisti per snellire il traffico caotico che in questi giorni si è andato a riversare sulla zona Oreto».

