Giallo a Partinico, a soqquadro la casa dell’anziano ucciso con 60 coltellate

Qualcuno è entrato nell’appartamento che fu di proprietà di Leonardo Lauriano, l’uomo ucciso nel novembre scorso a Partinico con una sessantina di coltellate. E’ stata scassinata la porta d’ingresso in legno e persino la robusta inferriata interna sulla via Marconi. La casa è stata messa a soqquadro.

Da una prima ricognizione degli agenti del commissariato, non è stato possibile riuscire a capire se mancasse qualcosa. Lauriano fu trovato morto nel garage di quella stessa casa, a due passi dalla porta d’ingresso che è stata divelta.

