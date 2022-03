Palermo, Di Lello su mafia e giustizia: «Non è compito dei magistrati salvare l’Italia»

Giuseppe Di Lello, che fu nel pool Antimafia di Palermo con Falcone e Borsellino, interviene sul dibattito lanciato da Fiammetta Borsellino, la figlia di Paolo, sul ruolo della giustizia in Italia. nella conversazione con l'editorialista del Giornale di Sicilia Costantino Visconti, direttore del dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Palermo.

«A partire da un certo punto in poi - dice fra l'altro Di Lello, nella puntata di oggi di "In nome del popolo", il viaggio di Visconti attraverso i temi variegati della giustizia italiana - in alcuni miei ex colleghi, ispirati forse anche dall’ondata giustizialista, si è fatta strada l’idea che toccasse alla magistratura salvare l’Italia. Nel perseguire questo discutibile obiettivo di moralizzazione pubblica, però, l’accuratezza delle indagini passa spesso in secondo piano e così sono stati celebrati processi fondati su ipotesi accusatorie risibili, specie quando hanno riguardato esponenti politici. Molte assoluzioni, grandi guasti. Troppe volte la vita democratica nel nostro paese è stata condizionata da iniziative giudiziarie che non dovevano neanche essere intraprese».

Il resoconto completo della conversazione nel Giornale di Sicilia in edicola oggi.

