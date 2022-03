Posteggiatore abusivo multato e denunciato a Palermo

I carabinieri hanno denunciato e multato un parcheggiatore abusivo trovato a chiedere i soldi agli automobilisti all’esterno dell’ospedale Ingrassia, in corso Calatafimi, a Palermo. L’uomo, che portava con sé una sedia per riposarsi durante la sua giornata di «lavoro», operava nel parcheggio del nosocomio palermitano. I militari nel corso di un controllo l’hanno notato e multato. Non è la prima volta che le forze dell’ordine sanzionano i posteggiatori abusivi che si trovano fuori dagli ospedali della città.

