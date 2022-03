La ladra dei cellulari mette a segno un altro furto a Palermo e sparisce

Questa volta oltre al cellulare ha rubato anche la borsetta che lo conteneva. Quella che ormai è stata soprannominata la «ladra dei cellulari» ha colpito di nuovo e lo ha fatto alla caffetteria Rosaelia che si trova a Palazzo Sant’Elia, in via Maqueda, a Palermo. Anche questo colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale.

Nel video si vede la giovane che va dietro il bancone della caffetteria e sparisce dall’inquadratura. Poco dopo riappare con una borsa e si avvia con passo disinvolto verso l’uscita. Nella borsetta c’era il cellulare e il portafogli con il bancomat che la giovane ha utilizzato per piccole spese senza che fosse necessario inserire il pin. Prima di riuscire a bloccare la carta, la ladra aveva speso 200 euro. Anche in questo caso è stata presentata una denuncia alla polizia.

