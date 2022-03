Palermo, la ladra di cellulari ha messo a segno un altro colpo

La famigerata «ladra di cellulari» ha colpito anche da noi. È accaduto la scorsa settimana. Con una furbizia e velocità senza pari, ha rubato il portafogli di un nostro impiegato dal banco cassa e dieci minuti dopo spendeva, con la carta di credito rinvenuta all’interno, centinaia di euro in transazioni da 25 euro presso alcuni esercizi della città». E’ quanto raccontano i titolari della Enoteca Butticé, a Palermo, sui social.

La ladra ha i capelli rossi e un tatuaggio sulla mano

A mettere a segno il colpo sempre una donna, sempre la stessa con i capelli rossi e un tatuaggio nella mano che in questi mesi ha preso di mira decine di esercizi commerciali e con la stessa tecnica ha fatto razzia di cellulari, portafogli e borsette che ha trovato nei tavoli o nei pressi delle casse. «Facciamo un pubblico appello alle autorità di polizia di dare priorità alla cattura di questa persona - aggiungono i titolari - Non è più ammissibile che tale pericoloso soggetto, tra l’altro ben noto, continui indisturbata a compiere giornalmente furti a danno di gente che lavora onestamente per una dignitosa paga giornaliera e danneggiare le attività commerciali della nostra città. E’ il momento di farla smettere».

© Riproduzione riservata