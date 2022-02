Palermo, incendiata una carcassa d'auto nel sottopasso della vergogna a Borgo Ulivia

Dopo i rifiuti, la discarica e il degrado, arriva anche l'incendio. La carcassa d'auto abbandonata all'interno del sottopasso di Borgo Ulivia a Palermo è stata data alle fiamme.

Vanificata dunque la bonifica delle scorse settimane. Qualcuno, infatti ha incendiato la Fiat Seicento che in modo inspiegabile è stata lasciata tra i gradini. Il rogo ha annerito le pareti della struttura realizzata sotto viale Regione e rendendo tra l'altro l'aria irrespirabile.

Sottopasso impraticabile, dunque, e non solo per la presenza di rifiuti, anche ingombranti, che sono tornati a campeggiare al suo interno e nell'area antistante. Come si può vedere dal video, quello è il regno del degrado. Oltre alla sporcizia ci sono anche i danni strutturali con il cedimento della prima trave in ferro e l'impianto di illuminazione fuori uso.

