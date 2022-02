Caccamo, lezioni nei container per gli studenti dell'Ugdulena durante i lavori di ristrutturazione

Le classi dell’istituto alberghiero «Ugdulena» di Caccamo saranno ospitate per alcuni mesi nei container. E’ la scelta fatta dall’amministrazione comunale guidata da Nicasio Di Cola, che ha affittato le strutture per accogliere alunni e insegnanti per completare l’anno scolastico. Una decisione per consentire i lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico di via Giovanni XXIII.

La nuova sede sarà in via Libertà

La nuova sede sarà in via della Libertà nei pressi della chiesa dei Cappuccini. Gli istituti scolastici in paese necessitano di importanti lavori di ristrutturazione. Non solo l’alberghiero è al centro di interventi di manutenzione, ma anche la scuola elementare da mesi è senza il tetto e gli studenti sono divisi in diversi plessi sparsi per il comune. Anche in questo caso si attendono lavori di ristrutturazione, che dovrebbero iniziare anche nella scuola media.

C’è in atto un contenzioso con la società che gestisce i pannelli fotovoltaici installati sul tetto e che dovrebbero essere smontati per consentire l’inizio dei lavori. Un’operazione non semplice, al centro di un braccio di ferro tra l’azienda che gestisce i pannelli, e ha in concessione ventennale il tetto della scuola, e l’amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata