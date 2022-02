Il sindaco di Caccamo: «I ragazzi dell'Alberghiero in aule certificate e non in container»

«Le strutture prefabbricate in cui saranno trasferiti gli studenti dell’istituto alberghiero, solo in via temporanea al fine di realizzare i lavori di ristrutturazione per restituire una scuola sicura e all’avanguardia, non sono container ma aule certificate dal ministero con tutti i confort». Lo dice il sindaco di Caccamo Nicasio Di Cola in merito al trasferimento degli studenti dall’Istituto alberghiero ad aule prefabbricate.

«L'amministrazione da me guidata, sin da quando si è insediata, si è posta l’obiettivo di rimettere a nuovo tutte le scuole di Caccamo, ha presentato i relativi progetti ed ha ottenuto finanziamenti per sette milioni di euro - afferma il sindaco -. I lavori sono stati avviati in tutte le scuole e, nel giro di un anno, avremo scuole nuove, all’avanguardia, sicure e dotate di tutti i confort e delle attrezzature necessarie. In questo modo i nostri ragazzi potranno studiare in ambienti sicuri, accoglienti e confortevoli». Il primo cittadino, inoltre, ha informato sui finanziamenti ottenuti che, complessivamente, ammontano a sette milioni di euro.

© Riproduzione riservata