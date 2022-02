Un detenuto aggredisce tre agenti all'Ucciardone di Palermo, protestano i sindacati

Un detenuto nel carcere Ucciardone di Palermo si è scagliato contro tre agenti della polizia penitenziaria che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le ferite. «Secondo le prime notizie il detenuto - dicono i sindacalisti della Uil - doveva essere trasferito in un altro reparto. Contro questa decisione dello staff si è cosparso di gas, e minacciando di darsi fuoco e con una lametta ha minacciato i poliziotti». «Solo grazie al coraggio unito alla grande professionalità dei lavoratori della Polizia Penitenziaria anche questa volta è stata sfiorata probabilmente una tragedia», aggiungono i sindacalisti. «Speriamo, che i colleghi intervenuti non abbiamo subito gravi conseguenze fisiche, augurando loro una pronta guarigione, e ci auguriamo che il Dap - concludono i sindacalisti della Uil Polizia Penitenziaria - informi il ministro che mentre i poliziotti penitenziari operano dentro le carceri a mani nude, i detenuti hanno a disposizione bombolette di gas e lamette».

