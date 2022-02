Palermo, frasi choc sui social contro i no vax: l'Ordine dei medici bacchetta un iscritto

L’Ordine dei medici di Palermo, dopo le polemiche per alcune affermazioni pubblicate sui social da parte di un medico che tra l’altro ha scritto che «se potesse creerebbe campi di concentramento per i no vax», in una nota afferma di «dissociarsi fermamente da qualunque affermazione social irresponsabile espressa dai suoi iscritti contro i no vax».

Si valutano altri provvedimenti

L’Omceo sta effettuando indagini per gli eventuali provvedimenti da assumere. «Commenti fuori luogo offendono l’intera categoria medica e tutti gli altri professionisti che ogni giorno si dedicano con abnegazione a combattere il virus per garantire salute, oltre a ledere quel sano dibattito capace di alimentare una presa di coscienza sull’importanza della vaccinazione» dice il presidente dell’Omceo Toti Amato. L’Ordine ricorda che «ogni considerazione personale manifestata dai medici è legittima qualora non alimenti messaggi inconciliabili con l’autorevolezza della scienza e del mondo medico, che oltre ad essere una grande rete di salute rappresenta innanzitutto una grande rete sociale». Pertanto l’Ordine dei medici chiede «ai colleghi di portare sempre con sé l’orgoglio e il rigore della scienza che il profilo di ogni medico rappresenta».

