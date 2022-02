Disagi per la neve sulla strada per Piano Battaglia, il sindaco di Polizzi: «Non è accettabile»

Disagi nella viabilità sulla provinciale 119 che da Polizzi Generosa porta a Piano Battaglia. Per il sindaco Gandolfo Librizzi «non è più accettabile che la strada sia colma di neve e non sgomberata per la mancanza di mezzi della Città metropolitana» che costringe la Forestale a usare il proprio.

Servizio spalaneve carente

«Ogni fine settimana - aggiunge Librizzi - si ripete un problema che vive da anni nel periodo invernale e bisogna affrontarlo una volta e per tutto. La strada che da Portella Colla fino a dopo la cava di Santa Croce è aperta e transitabile, non è formalmente chiusa quindi, non può lasciarsi piena di neve senza che sia anche utilizzata come via di emergenza per tutte le macchine che arrivano da Piano Battaglia da e per Piano Zucchi o Petralia. Il punto allora sta alla radice: bisogna trovare una soluzione perché le strade siano per tempo sgombre e che, ci sia un servizio di spalaneve efficiente all’inizio della stagione, anche perché in questo periodo questo crea un disastro. Ci sono macchine che arrivano da ogni angolo della Sicilia e si trovano bloccate all’ingresso di Polizzi Generosa o impantanate in mezzo alla neve nelle varie direzione per raggiungere Piano Battaglia, questo non è più accettabile».

I sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio di Piano Battaglia (Polizzi Generosa, Petralia Sottana, Isnello e Collesano) si sono riuniti presso l’assessorato regionale Territorio e Ambiente per mettere a punto un piano d’intesa risolutivo affidato ad una gestione in house, nella fattispecie a Palermo Energia».

