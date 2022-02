Frane sulle Madonie: le famiglie evacuate di Polizzi in un hotel, 50 case inagibili a Petralia Sottana

Frane e dissesti nelle Madonie, ieri sera al cine teatro Grifeo di Petralia Sottana i sindaci delle due cittadine colpite dalle frane, Gandolfo Librizzi per Polizzi Generosa e Leonardo Neglia per Petralia Sottana hanno discusso degli eventi calamitosi e delle soluzioni già in atto e quelle praticabili con Salvo Cocina, capo dipartimento della protezione civile regionale, i fratelli geologi Fabio e Alessandro Torre e il presidente del Parco delle Madonie Angelo Merlino. «Sono 21 gli sgomberati nella frana a Polizzi Generosa. Per 13 è stata trovava una sistemazione in una struttura ricettiva, mentre gli altri 8 hanno trovato ospitalità presso parenti – ha affermato il sindaco Gandolfo Librizzi –. Al momento l’evoluzione della frana è seguita passo passo insieme alla protezione civile e ci sono dei volontari che controllano che venga rispettato il divieto di transito anche pedonale nell’area chiusa in paese». Inoltre il primo cittadino di Polizzi ha parlato dei primi risultati della raccolta fondi lanciata per sostenere le famiglie in difficoltà.

