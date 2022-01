Covid, resta alta la pressione sugli ospedali a Palermo: convertiti 30 posti letto al Civico

Resta alta la pressione sugli ospedali a Palermo per i ricoveri di pazienti Covid. Anche oggi al pronto soccorso dell’ospedale Cervello sono arrivati tanti pazienti. Come accade in questi giorni diversi i focolai anche in strutture mediche private, cliniche e case di cura.

Nelle prossime ore l’assessorato regionale alla Sanità ha deciso di implementare i posti letto per i ricoveri di pazienti positivi convertendo altri 30 posti di medicina dell’ospedale Civico in posti Covid.

© Riproduzione riservata