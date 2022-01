Policlinico di Palermo, il reparto di Pneumologia sarà convertito per ospitare i pazienti Covid

Sarà convertito da domani il reparto di Pneumologia del Policlinico Giaccone di Palermo per accogliere i pazienti Covid. Dopo le conversioni dei giorni scorsi di reparti degli ospedali di Partinico e del Civico di Palermo, l’assessorato regionale trova nuovi posti per fronteggiare i ricoveri ancora numerosi in questi giorni di gennaio.

Una prima risposta a quanti, nei pronto soccorso, in questi giorni chiedono posti letto per allentare la pressione sulle aree di emergenza.

