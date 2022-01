Partinico, convertiti tre reparti per fare posto ai malati di Covid

Sono stati convertiti tre reparti dell’ospedale di Partinico per fare posto ai ricoverati Covid.

Si tratta dei reparti di Ortopedia, Chirurgia e Cardiologia. Altri settanta posti faranno fronte ai tanti ricoveri delle ultime settimane. In questi giorni i reparti Covid e anche quelli convertiti nelle ultime settimane sono già saturi per i tanti pazienti arrivati nei pronto soccorso positivi con difficoltà respiratorie che necessitano di un ricovero in ospedale. «L’afflusso è tale - spiegano dall’ospedale di Partinico - che questi posti già sono in gran parte occupati». Per far fronte all’emergenza serviranno altri posti in ospedale come al Civico o al Policlinico.

