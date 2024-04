A Valledolmo tornano le Giornate dell’Agricoltura: «Così valorizziamo i territori rurali siciliani»

«Questa edizione - spiega Giuseppe Randazzo, assessore all’Agricoltura del Comune di Valledolmo - pone al centro dell’attenzione il valore delle produzioni agroalimentari di nicchia. Scopo dell’amministrazione è far comprendere il valore del territorio rurale quale stile di vita sano, promuovendo il ritorno alla vita rurale e all’imprenditoria agricola, facilitando l’accesso da parte dei giovani e incentivando la chiusura della filiera, anche da parte dei piccoli agricoltori, è un passo fondamentale per creare reddito e, al contempo, evitare lo spopolamento dei piccoli centri rurali. Quest’anno verranno organizzati convegni tematici, un dibattito aperto tra istituzioni e agricoltori, sul comparto zootecnico, sul settore vitivinicolo».

In programma mostre fotografiche, gare sportive, esibizioni equestri e spettacoli musicali, degustazioni di prodotti tipici, convegni, workshop, visite guidate.

Valledolmo per cinque giorni torna a essere la capitale siciliana dell’agricoltura, con la XXIV edizione delle Giornate dell’Agricoltura, la fiera che, dal 27 aprile al primo maggio, riunisce nel comune alle porte delle Madonie decine di espositori ed eccellenze locali nei settori dell’agroalimentare, delle macchine agricole e della zootecnia.

«Si tratta - aggiunge il sindaco di Valledolmo, Angelo Conti - di un’occasione importante per fare conoscere innovazioni e tecnologie nella meccanizzazione agricola e un importante punto di riferimento per i visitatori che vengono da tutta la Sicilia anche per scoprire i prodotti del nostro territorio».

nella foto una delle precedenti edizioni delle Giornate dell’Agricoltura di Valledolmo