Movida pericolosa a Palermo, una banda di ragazzini rapina tre ventenni in via Roma

Nelle vie della movida di Palermo, nel centro storico, i pericoli sono sempre in agguato. Una banda di ragazzini colpisce di notte nel centro storico cittadino e rapina tre ventenni. Il raid è stato compiuto all’una di ieri in via Roma, quando il gruppetto composto da quattro giovani ha preso di mira i tre amici. Con modi decisi, ha minacciato le vittime, costringendole a consegnare il danaro: in tutto 45 euro.

