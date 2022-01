Palermo, sul ponte Oreto torna la luce dopo un anno

I ponti di Palermo sempre al centro del dibattito. E così se il Corleone che dallo scorso aprile vede pesanti limitazioni alla viabilità veicolare attende per fine gennaio la relazione dei tecnici, necessaria per la progettazione e per iniziare i lavori e solo allora si potrà stabilire se la corsia chiusa potrà essere riaperta o meno, ecco che torna la luce sul ponte Oreto.

Dopo oltre un anno di buio, sono stati riaccesi tutti e sei i punti luce presenti sul ponte Oreto (ne funzionava uno solo). Ieri pomeriggio è stato sostituito il trasformatore che teneva il ponte al buio e così si è restituita una visibilità migliore.

"Sono state necessarie alcune nostre richieste e una interlocuzione molto fitta con Amg, in particolare con il Vicepresidente dell'azienda Domenico Macchiarella, che ringraziamo per essersi adoperato", hanno dichiarato Gelarda e Pitarresi (Lega).

Il ponte Oreto "non ha mai avuto la necessaria manutenzione e - ricordano - da aprile scorso subisce anche pesanti limitazioni alla viabilità. Considerato che non possono accedervi più neanche i minibus dell'Amat. I marciapiedi sono teoricamente interdetti ai pedoni, che dovrebbero transitare su una pericolosissima fascia disegnata nella carreggiata dove passano le auto. Tecnicamente ci dicono che le somme per mettere in sicurezza l'infrastruttura ci sono, ma da aprile ad oggi non si è mosso nulla. Con un ponte sulla cui stabilità ci sono forti dubbi, da decenni, ed un intero quartiere tagliato in due per il blocco dei bus".

Gelarda e Pitarresi hanno annunciato che, dalla settimana prossima, in accordo con alcuni residenti e commercianti, grazie al sostegno di alcuni residenti, lanceranno una petizione per chiedere al Sindaco Orlando ed al Prefetto una maggiore attenzione delle istituzioni al ponte Oreto.

