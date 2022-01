Autobus Amat sospesi per Isola delle Femmine e Monreale, c'è una speranza

Polemiche nella politica e sui social per la sospensione delle corse Amat per Isola delle Femmine e Monreale, per il mancato rinnovo delle rispettive convenzioni entrambe scadenti il 31 dicembre 2021. Da giorno 1 gennaio, quindi, niente bus.

In tutto questo c'è una buona notizia: i bus in quei comuni potrebbe tornare presto. Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha infatti confermato che una riunione per parlare di un credito di Amat nei confronti del Comune di circa 100. 000 euro, contro un debito di 2.300.000, ci sarà mercoledì e in quella sede si dovrebbe chiedere una sorta di compensazione, ma ci deve essere l'ok di un organismo straordinario. Una situazione che comunque dovrebbe (potrebbe) risolversi a breve, anche per quanto riguarda il comune di Isola delle Femmine.

“Ancora una volta – dicono i consiglieri comunali di Monreale di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo – si nascondono alla città i veri problemi. L’Amministrazione preferisce invece diffondere notizie di premi, inaugurazione e illuminazione di alberi di Natale. Problemi come la crisi del commercio, le chiusure di negozi storici, con contestuali licenziamenti, e in ultimo il mancato rinnovo della Convenzione con Amat.

E critiche arrivano pure dai social. "Un danno gravissimo alla città, ai cittadini e al turismo", dicono moltissimi commentatori sulla notizia della sospensione del servizio.

Attualmente, i bus della linea 628 limitano tutte le corse in località Punta Matese (R.T. Marconi) da dove, una volta effettuata l’eventuale sosta di capolinea, ripartiranno in direzione di viale del Fante mentre i bus della linea 389, proveniente da piazza Indipendenza, eseguono l’ultima fermata della corsa di andata in quella denominata Rocca-Calatafimi e, dopo avere eseguito la manovra di inversione di marcia senza passeggeri a bordo proseguiranno il servizio fino al capolinea di piazza Indipendenza.

