Dalle 22 di domani (lunedì 3 gennaio) alle 5 del 4 gennaio il ponte Corleone di Palermo resterà chiuso per consentire alla ditta Icaro progetti di eseguire le prove dinamiche sulla carreggiata in direzione Trapani, come concordato con i tecnici dell’Anas e il commissario per la sicurezza del ponte Matteo Castiglioni nella riunione dello scorso 22 dicembre.

© Riproduzione riservata