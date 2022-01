Covid, due nuovi drive-in per i tamponi a Palermo e Termini Imerese

Da domani (3 gennaio) saranno in funzione due drive-in per i tamponi a Palermo e a Termini Imerese.

Nel capoluogo sarà aperto dalle 8 alle 13 all’Istituto zooprofilattico di Palermo, in via Marinuzzi, sotto la gestione della struttura commissariale. L’area, realizzata su proposta della parlamentare regionale e consigliera comunale Marianna Caronia, sarà aperta ogni giorno dal lunedì al venerdì (eccetto il giovedì), dalle 8 alle 13.

Drive in per i tamponi domani anche a Termini Imerese. Lo screening sarà organizzato dall’Asp di Palermo con accesso in auto da viale dei Re di Aragona. L’esame sarà eseguito con tampone rapido e sarà gratuito solo per i soggetti già vaccinati, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro. L’accesso sarà consentito fino alle15,30: la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della struttura fino ad esaurimento.

