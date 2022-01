Palermo, nuovo drive in all'istituto zooprofilattico: "Ma il tampone sia consapevole"

Aperto questa mattina all'Istituto zooprofilattico di Palermo, in via Marinuzzi, il nuovo drive-in per i tamponi, sotto la gestione della struttura commissariale. L'area, realizzata su proposta della parlamentare regionale e consigliera comunale Marianna Caronia, sarà aperta ogni giorno dal lunedì al venerdì (eccetto il giovedì), dalle 8 alle 13.

"C'è e c'è stata una grande organizzazione - dice il commissario straordinario all'emergenza Covid di Palermo Renato Costa -. Bisogna però dire che tampone deve essere consapevole, non fatelo così per fare. Contatto stretto o sintomatologia, il contatto stretto non deve essere recente altrimenti è inutile. Aiutiamo a migliorare l'offerta, l'attività deve essere decentrata e migliora impatto sulla città, ma ci vuole consapevolezza".

"Credo che siamo riusciti da realizzare un importante momento di collaborazione fra le istituzioni, una sinergia indispensabile in un periodo di particolare emergenza per la nostra città e per tutto il nostro territorio - dice la Caronia - I servizi forniti dal nuovo centro tamponi saranno gratuiti per i cittadini vaccinati, è fondamentale dare la possibilità a quante più persone possibile di poter fare i test, per individuare i positivi e frenare la nuova impennata dei contagi".

