"Mia figlia ha paura". "E tu falla rilassare". Le intercettazioni sui finti vaccini a Palermo

«L’importante è che ci sei tu, perché mia figlia già è in ansia, paura, le solite cose... è a lavorare, già tipo, ha dato di testa, quindi io, siccome ho già i miei problemi, non ci posso aggiungere pure questo...». E l’infermiera risponde: «...stai tranquilla e falla rilassare...». È solo una delle intercettazioni dell'indagine che ha portato ai fermi dell'infermiera dell’infermiera Anna Maria Lo Brano e di altre due persone, Filippo Accetta e Giuseppe Tomasino. L'indagine ha accertato finte inoculazioni di vaccino all'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo in cambio di denaro.

Le altre intercettazioni e i dettagli del sistema creato dall'infermiera sono raccontati da Vincenzo Giannetto in un articolo sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

