Maltempo a Palermo, strade nel caos: chiuso sottopasso di via Belgio in viale Regione

Ancora pioggia a Palermo e molti disagi per la circolazione stradale. Chiuso il sottopasso di via Belgio, considerato il pericolo derivante dall’ingente quantità di acqua accumulatasi causa maltempo, con la protezione civile che ha diramato l’allerta. Sul posto presente la Polizia Municipale.

Code sulla A29 all'altezza di Isola delle Femmine, direzione Palermo, per un albero caduto sulla carreggiata. Nessun ferito, disagi al traffico, intervento dei vigili del fuoco in corso, sul posto pure la polstrada. Sempre in autostrada, furgone

Il maltempo continua a flagellare città e provincia e la situazione meteo non accenna a migliorare, visto che anche per domani sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio, venti forti, temporali e grandinate, con un’allerta gialla che durerà fino alla mezzanotte. Quattro i voli che sono stati dirottati a Catania a causa del maltempo: il volo per il capoluogo siciliano proveniente da Venezia e quello, sempre diretto al “Falcone Borsellino”, proveniente da Napoli, in più Ryanair doveva volare verso Roma.

A causa delle piogge di questi giorni sono crollati elementi decorativi in pietra dal prospetto della biblioteca regionale Alberto Bombace a Palermo.

Il distacco è avvenuto nella notte mentre fortunatamente non c'era nessuno di passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno delimitato e messo in sicurezza l'area in attesa di eseguire un nuovo sopralluogo insieme alla direzione della biblioteca di corso Vittorio Emanuele, i tecnici del Comune e la Sovrintendenza.

