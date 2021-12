“Pre-Derby del Cuore”, il maltempo non dà tregua: poche presenze al "Barbera"

Il maltempo che imperversa in questi giorni a Palermo, con la pioggia caduta incessantemente in città e provincia, ha scoraggiato i tifosi che hanno accolto con entusiasmo il “Pre-Derby del Cuore”. Lo show sul campo del Barbera ha anticipato oggi di un giorno il derby Catania-Palermo, unendo calcio e spettacolo in aiuto delle persone colpite dal nubifragio a Catania, con particolare attenzione al mercato della Pescheria, simbolo della città, fortemente danneggiato durante l’ultimo alluvione. Poche le presenze sugli spalti dello stadio palermitano, con i tifosi infreddoliti dal vento gelido. Il pubblico, poco prima dell'inizio dell'evento, è stato spostato sotto la tribuna coperta a causa della condizioni meteorologiche avverse.

L'evento ideato da Ismaele La Vardera e Roy Paci

Il Pre-Derby del Cuore è ideato dalla “Iena” Ismaele La Vardera e l’artista Roy Paci, in collaborazione con i club rosanero e rossazzurro, per raccogliere fondi a favore delle zone più colpite dall’emergenza metereologica. Artisti e sportivi siciliani e non solo, da ogni parte d’Italia, con esibizioni dal vivo, interviste speciali e divertenti intermezzi direttamente dal campo di gioco. Sono tanti gli artisti siciliani di fama nazionale che hanno sposato il progetto, aperto da con l’esibizione dal vivo di Nek. Tra i protagonisti, Ficarra e Picone, Roberto Lipari e Sergio Friscia, Stefania Petyx, Sasà Salvaggio, Lello Analfino, i Sansoni, Corrado Fortuna, ed ancora Matranga e Minafò e i 4 gusti di Sicilia Cabaret, Toti e Totino, Totó Schillaci, Mario Incudine, Luigi Mastroianni, Stefano Piazza, Massimo Minutella, Gli Shakalab, ma anche due “allenatori” d’eccezione come Tony Sperandeo per la formazione del Palermo e Salvo La Rosa per il Catania. Accanto a loro, anche alcune tra le indimenticate glorie del Palermo e del Catania: Eugenio Corini, Stefano Sorrentino, Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli, Simone Barone, Christian Terlizzi, Marco Biagianti, Davide Baiocco, Peppe Mascara, Nicola Le Grottaglie, e tanti altri.

© Riproduzione riservata