Manca il metano, niente riscaldamento nelle aule: chiuse due scuole a Capaci

A Capaci manca il metano necessario al funzionamento degli impianti di riscaldamento in alcuni edifici scolatici. Tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo "Biagio Siciliano" e della Direzione Didattica "Alcide De Gasperi" resteranno chiusi oggi (giovedì 9 dicembre) e domani. Lo ha disposto un'ordinanza firmata dal sindaco del Comune del Palemitano, Pietro Puccio. Il provvedimento si è reso necessario "per precauzione - si legge nell'ordinanza - , al fine di evitare disagi agli alunni ed al personale scolastico conseguentemente alla mancata accensione degli impianti di riscaldamento, non potendo contare sulla certezza del ripristino della fornitura del gas metano già nella mattinata del 9 dicembre".

Nel provvedimento si legge che "gli uffici comunali pur avendo espletato tutte le procedure amministrative necessarie, compreso l'aver provveduto alla liquidazione di tutte le fatture all'Enel Energia S.P.A., relativamente alla fornitura gas a causa della procedura amministrativa telematica, in ordine ai rapporti tra società fornitrice (Enel Energia S.p.A.) e società distributrice (Italgas S.p.A.), non è garantita la rimessa in funzione dell'erogazione del servizio e di conseguenza l'accensione dei riscaldamenti degli edifici scolastici".

Il sindaco: "Situazione spiacevole"

"Una situazione spiacevole. Abbiamo già inoltrato più di un sollecito - spiega il sindaco Pietro Puccio - . Speriamo che nelle prossime ore possa arrivare un riscontro positivo per risolvere un disagio che vede costretti gli alunni delle scuole a non poter usufruire del riscaldamento nelle classi".

