Palermo, incidenti sulle vie La Malfa e Uditore: due feriti e traffico in tilt

Ancora incidenti a Palermo. Due scontri tra questa mattina e le prime ore del pomeriggio in via Ugo La Malfa e via Uditore. Due le persone ferite, per fortuna in maniera non grave. Scontri che sono stati causati dall'asfalto bagnato. Indaga il personale della polizia municipale, con la sezione infortunistica che ha effettuato i rilievi sul posto. Il traffico in quelle zone è andato in tilt.

Ieri altro incidente in viale Regione Siciliana, in direzione Trapani. Poco prima dell’ingresso in autostrada, sulla Palermo-Mazara del Vallo, un'automobile, a causa anche dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, si è ribaltata finendo sul guardrail.

Inevitabili gli incolonnamenti. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, una pattuglia della polizia municipale e i vigili del fuoco. Al volante c'era una donna che era rimasta intrappolata all'interno della vettura ma è stata soccorsa dai pompieri. L’automobilista ferita è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale di Villa Sofia.

