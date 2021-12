Palermo, ancora incidenti in viale Regione e in via Basile: tre feriti

Ancora incidenti a Palermo, con tre persone che sono rimaste ferite in altrettanti scontri tra ieri sera e nella notte tra giovedì e venerdì. Il sinistro più grave in via Ernesto Basile, dove un giovane di 23 anni, alla guida di una Lancia Y, si è schiantato contro un palo, in direzione corso Tukory.

Il ragazzo, subito soccorso dai sanitari del 118, è stato curato sul posto e poi trasportato all'ospedale Civico in codice giallo: per fortuna le sue condizioni sono state giudicate dai dottori non gravi. Indagini sulle cause da parte degli uomini dell'infortunistica della polizia municipale.

Altri due incidenti, con due feriti, nella notte. Uno viale Regione Siciliana, nel sottopasso di via Belgio, con un uomo che ha perso il controllo della sua auto, e un altro, sempre nella circonvallazione, all'altezza di via Principe di Paternò, sempre autonomo. Le due persone coinvolte nei sinistri non hanno riportato conseguenze serie per la salute. Ci sono stati dei rallentamenti. Anche in questi casi, indagini e rilievi da parte dei vigili urbani.

© Riproduzione riservata