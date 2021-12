Incidente a Palermo, auto si ribalta in viale Regione Siciliana e traffico in tilt

Un incidente si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 16, in viale Regione Siciliana, in direzione Trapani. Poco prima dell’ingresso in autostrada, sulla Palermo-Mazara del Vallo, un'automobile, a causa anche dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, si è ribaltata finendo sul guardrail.

Inevitabili gli incolonnamenti. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, una pattuglia della polizia municipale e i vigili del fuoco. L’automobilista ferito è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Villa Sofia.

