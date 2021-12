Incidente alle porte di Balestrate, auto si ribalta dopo lo scontro con un trattore: un ferito

Incidente stradale alle porte di Balestrate, dove un uomo è rimasto ferito dopo che la sua auto si è ribaltata in seguito allo scontro con un trattore che stava trasportando olive.

Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 17, proprio all'ingresso del centro palermitano. Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra i due mezzi, avvenuto a pochi metri dalla pizzeria "Cavallino Bianco". Un impatto molto violento che ha causato il ribaltamento della vettura, mentre il trattore ha perso il carico di olive che stava trasportando.

Non si conoscono ancora le generalità del ferito e le sue condizioni, l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Balestrate e la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Disagi per quanto riguarda la viabilità.

