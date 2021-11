Irsap di Brancaccio insicura a Palermo, i dipendenti vogliono andare via

Sicurezza dei dipendenti dell’Irsap a rischio nella palazzina di via Ferruzza a Brancaccio, e i sindacati chiedono di trasferire il personale. L’incendio in alcune parti degli ex uffici Asi è solo l’ultimo di una serie di episodi che quotidianamente mettono in pericolo l’incolumità dei lavoratori. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Sadirs e Cobas-Codir in una nota segnalano «le problematiche legate al degrado ambientale dell’attigua ex sede Asi, che è diventata meta di frequentazioni pericolose e atti criminosi, per ultimo l’incendio in alcune parti dell’immobile. I lavoratori, per lo più donne, vivono giornalmente con la paura per la propria incolumità».

«Nello specifico - proseguono i sindacati - si evidenza l’urgente necessità che l’assessorato regionale all’Economia, proprietario dell’immobile, ponga in essere misure idonee per la messa in sicurezza dello stabile, che purtroppo si trova in un’area a forte disagio socio-ambientale, mettendo a serio rischio anche la sicurezza dei dipendenti dell’Irsap. Si chiede di allocare con urgenza gli stessi presso altro stabile della Regione».

© Riproduzione riservata