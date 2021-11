Un incendio è divampato in un capannone nell’ex consorzio Asi Brancaccio oggi Irsap, a Palermo. Le fiamme sono partite da alcuni mobili accatastati. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che stanno accertando le cause del rogo. Pare che in quei padiglioni trovano riparo alcuni senza tetto e che accendono dei fuochi per proteggersi dal freddo.

© Riproduzione riservata