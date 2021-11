Banda del flex in azione a Mondello, svuotate le casse dei distributori di benzina

A Palermo da alcuni giorni è in azione una banda di ladri che usa il flex per i suoi colpi. Con questo strumento prendono di mira le colonnine dei distributori di carburante della cassa automatica. A poche ore di distanza la banda ha agito in più distributori in viale Margherita di Savoia a Mondello.

Con il flex sono state aperte le colonnine della cassa del distributore Eos, Ip e Eni. Questi ultimi due sono uno di fronte all’altro. Sui furti indaga la polizia che ha già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Saranno acquisiti anche i filmati in zona per cercare di ricostruire da dove siano fuggiti i ladri.

